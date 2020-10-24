عمليات «التنمية المحلية»: انتظام العملية الانتخابية بالمحافظات دون معوقات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الانتظام الكامل للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الأولى وفتح جميع اللجان في موعدها دون أي معوقات، مضيفًا أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تطورات العملية الانتخابية.وخلال تفقد اللواء محمود شعراوي لغرفة العمليات بالوزارة استمع إلى تقرير حول سير العملية الانتخابية في محافظات الإسكندرية وأسيوط وسوهاج والبحيرة والفيوم وأسوان والجيزة والوادي الجديد، حيث تمت الإشارة إلى فتح اللجان في موعدها وعدم حدوث أي مشكلات.وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.