محافظ أسوان: متابعة لحظية لانتخابات النواب (فيديو)

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية لتفقد لجان الاقتراع بانتخابات مجلس النواب، بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة من إجمالي 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و39 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.وعقب تفقده للجان الاقتراع لمتابعة سير الانتخابات اطمأن اللواء أشرف عطية على توافر كل التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان والتي تم تطهيرها وتعقيمها قبل وأثناء انطلاق ماراثون الانتخابات مع توفير المستلزمات الطبية من كمامات ومواد مطهرة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والمراقبين من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد المحافظ أنه تم التشديد المسبق على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، حيث تم توفير كل التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وروعي وضع اللجان في الأدوار الأرضية، مع توفير الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى تحمل المحافظة لتركيب المظلات كساحة انتظار أمام اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس، فضلًا عن وسائل التهوية والمبردات والإنارة، وأيضًا انتشار سيارات الإسعاف أمام اللجان العامة والفرعية.وكشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة لحظية لانتظام العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ، خاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة، بجانب تذليل أي عقبات أخرى.واستكمل المحافظ أنه تم تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية الأسبوع الماضي لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة، ورصد أى أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.