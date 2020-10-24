مصرع 9 مدنيين بهجوم مسلح في أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل 9 مدنيين، وإصابة ضابطي شرطة بجروح، جراء التعرض لانفجار قنبلتين متعاقبتين، في مقاطعة غزنة، شرق البلاد.وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة، أحمد خان، في حديث له مع وكالة أنباء "شينخوا"، إن "الانفجار الأول وقع بعد مرور حافلة كانت تقل مجموعة من المدنيين على جهاز تفجير محلي الصنع، في منطقة كوتال اي راوزه، وهي منطقة في ضواحي عاصمة مقاطعة غزنة، عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي".وأضاف أن "الانفجار الثاني جاء بعد دقائق، ليتسبب في تفجير مركبة مدرعة تابعة للشرطة ما أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة".وأشار إلى أن الانفجارات وقعت على طريق رئيسى يربط العاصمة كابل، بالمقاطعات الجنوبية والغربية، وتبين وجود ثلاث سيدات بين القتلى.