تفاصيل القافلة التموينية 202 لشمال سيناء

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة التموينية الجديدة رقم ٢٠٢ لمحافظة شمال سيناء، محملة بالسلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة لتعزيز الأرصدة الاحتياطية في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة لتكفي الاحتياجات المحلية خلال الموسم الشتوي.وأعلن المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص، أن القافلة التموينية رقم ٢٠٢ ضمنت ضخ ٥٨ طن سكر تمويني معبأ يطرح بسعر الكيلو ٨ جنيهات ونصف، و٥٠٠ كرتونة خل بسعر العبوة ٦ جنيهات، و٥٠٠ كرتونة صلصة و٣٠٠ كرتونة صابون و٢٥٠٠ كرتونة جبنة.ولفت راشد إلى أنه يتم تفريغ هذه الشحنات في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد ليتم توزيعها على الفروع وصرفها على المستفيدين من البطاقات التموينية.وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن الأرصدة الاحتياطية للسلع الأساسية والإستراتيجية تكفي لمدة ٣ شهور مقبلة بواقع ٩٠ يوما وباقي السلع مثل المكرونة والدقيق والجبن وغيرها من السلع غير الأساسية تكفي لمدة شهر ونصف.