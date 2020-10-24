«احذر من الجزيرة».. اتهام جديد للشبكة القطرية بنشر أخبار كاذبة

اتهم المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ناس ديلي» الإلكترونية نصير ياسين، شبكة «الجزيرة» القطرية، بتنظيم حملة إعلامية ضده وضد شركته والتي وصفها بـ"الأخبار الكاذبة".وقال ياسين، في لقاء صحفي مع «عرب نيوز»: "أنا لا أعرف ماذا يفعلون، أنا أعلم فقط أن ما فعلوه بنا خطأ"، مضيفًا: "إذا فعلوا ذلك معنا، فأنا متأكد أنهم يفعلون ذلك مع ملايين آخرين في نفس الوقت".ووفقًا لما ذكره «عرب نيوز»، ظهر ياسين، في تقرير مصور نشرته قناة «AJ+ العربية» التابعة للجزيرة في 16 سبتمبر الماضي، حيث اتهمته القناة القطرية، ومنصتها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه جزء من آلة الدعاية الإسرائيلية.ومنذ ذلك الحين، تعرض "ياسين" لوابل من المضايقات عبر الإنترنت من قبل قناة "الجزيرة" والشركات التابعة لها التركية والقطرية، وكذلك المراسلين، حيث يتهمونه بأنه جاسوس إسرائيلي.وردًا على تلك الاتهامات، قال "ياسين": "لا توجد ذرة واحدة من الحقيقة في ذلك لأني أعرف الحقيقة"، مضيفًا: "أنا الشخص الوحيد في العالم الذي يعرف الحقيقة، وأخيرًا، لديّ دليل حقيقي على أن هؤلاء الأشخاص هم عبارة عن أخبار مزيفة ولم أرغب في الصمت بعد الآن".وتابع "ياسين": "الحمد لله هناك وسائل التواصل الاجتماعي، لأنني لست بحاجة إلى البث التليفزيوني للتحدث، يمكنني فقط إنشاء مقطع فيديو من غرفة نومي وإخبار الملايين من الأشخاص كيف كانت هذه المؤسسة تبث الأخبار المزيفة حتى الآن لفترة طويلة ولا يمكن أن تستمر في الوجود".وردَّت منصة «ناس ديلي» - التي لديها أكثر من مليوني متابع على إنستجرام- على شبكة "AJ +" بالعربية، في فيديو بعنوان "احذر من قناة الجزيرة"، والذي نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي تعليق مرفق بالفيديو الخاص بها كتبت «ناس ديلي»: "أنا ضحية للأخبار الكاذبة.. ولا يمكنني أن أكون هادئًا بعد الآن.. أنا حقًا أكره الدراما.. أريد فقط أن أسافر حول العالم وأريكم الجانب الإيجابي منه، لكن بعض الناس لا يحبون ذلك".وأضافت في التعليق: "في الشهر الماضي، كانت هناك حملة أخبار كاذبة منسقة ضد ناس ديلي تتهمنا بأشياء غير صحيحة من الناحية الواقعية.. فهم لديهم أموال غير محدودة.. ولديهم وصول غير محدود وقوة غير محدودة".وأوضح "ياسين" في الفيديو ما حدث له ولشركته، وسلط الضوء على العديد من الخلافات التي تورطت فيها قناة "الجزيرة" القطرية، مشيرًا إلى الاختلافات الصارخة بين المحتوى المنشور على منصتيها الإنجليزية والعربية.وفي سياق متصل، نوه «عرب نيوز» إلى الإدانات السابقة التي لاحقت شبكة «الجزيرة» في العام الماضي، بسبب مقطع فيديو وصف بأنه "إنكار للهولوكوست" والذي ادعى أن اليهود بالغوا في حجم الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها في هذه المعسكرات.من جانبه، قال رئيس المكتب الدولي السابق لـ«الجزيرة» الإنجليزية، محمد فهمي، في تصريح لـ «عرب نيوز»: أن الشبكة القطرية، قد تثني في أحد الأيام على الجالية اليهودية عبر قناتها باللغة الإنجليزية الموجهة إلى المشاهدين الغربيين، وفي اليوم التالي، يروجون لخطاب الكراهية ضد اليهود عبر قنواتهم العربية، كما يسمحون لبعض الرموز مثل يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، بالظهور على قناة «الجزيرة» العربية والتحريض على قتل الأطفال والنساء اليهود.