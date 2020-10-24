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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البلد بتتغير».. الشباب يتصدرون المشهد في انتخابات «النواب» بـ6 أكتوبر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:42 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
ميرفت فهمي -سمر محمدين
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شهدت أبواب لجنة مدارس ألفين بالحي السادس من أكتوبر، إقبالا ملحوظا من الشباب ذكورا وإناثا، الذين انتظموا بصفوف مع الحرص على تنفيذ التباعد الاجتماعي، وقاية من انتشار فيروس كورونا، وفي أثناء انتظار الإدلاء بأصواتهم، لم يبخل الشباب على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمساعدة الإنسانية، الإرشاد عن مكان اللجان، وكذلك بالمساعدة البدنية لمن هم في حاجة لذلك.

التقت "الدستور" بالشاب أحمد رمضان الذي صرح أنه أول مرة يشارك بالانتخابات، وذلك نتيجة لما قاله: "أنا شايف البلد بتتغير بجد"، مؤكدا أن ذلك هو السبب الذي كان له التأثير عليه في تغير طريقته في التعامل مع الانتخابات بأن يشارك بها بالفعل، ويدلي بصوته بشفافية.

وزاد أعداد الناخبين في الساعات الأولى من فتح باب التصويت في الانتخابات، حيث تصدرت النساء المشهد في الانتخابات مع وجود التزام بالتعليمات الوقائية والمحافظة على ارتداء الكمامات والمحافظة على مسافات التباعد أثناء عملية التصويت.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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