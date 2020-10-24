سينما الهناجر تعرض الفيلم العمانى «زيانا»

تعرض سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء بعد غدٍ الإثنين، الفيلم الروائي العماني الطويل "زيانا" للمخرج خالد الزدجالي، وذلك ضمن نشاط نادي سينما دول البحر المتوسط.الفيلم من إنتاج عماني هندي مشترك، شارك في كتابة السيناريو خالد الزدجالي، فيصل الزدجالي وفاطمة السالمية، بطولة نورة الفارسي، علي العمري، والسيد غوباكومار.تدور أحداث الفيلم حول "زيانا" الفتاة العمانية الشابة التي تتعرض لمحاولة تحرش، مما يتسبب لها في أزمة نفسية عميقة، ومع التزام الصمت من قبل أسرتها حيال هذه الواقعة، تنتقل للإقامة في الهند وتتوالى الأحداث.