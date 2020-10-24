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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: مصر كان لها دور محورى فى اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:41 م
النائب محمد هاني
النائب محمد هاني الحناوي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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رحب النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسئولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كان لها دورها التاريخي والمحوري في التمهيد لهذا الاتفاق.

وقال "الحناوى" في بيان اليوم السبت، إن المجتمع الدولى على وعي وإدراك كاملين بأن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة طبيعية لدور مصر في وقف الاقتتال بين الليبيين وأهمية عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على النفط الليبيى وثروات ومقدرات الشعب الليبي الشقيق وأيضا جاء استكمالًا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي.

وثمّن النائب محمد هانى الحتاوي اتفاق العسكريين الليبيين على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد مطالبًا من المجتمع الدولة مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد وفى مقدمتها القوات التركية والدواعش والمرتزقة.

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