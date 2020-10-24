رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: اصطحاب نبيلة مكرم لشباب الدارسين بالخارج لشيخ الأزهر صفعة للإخوان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:18 م
النائب أحمد حلمى
النائب أحمد حلمى الشريف
أشرف لاشين
طباعة
اعتبر النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، اصطحاب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج عددا من أبنائنا الدارسين بالخارج للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر الشريف بمثابة صفعة موجهة على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأشاد " الشريف " في بيان له أصدره اليوم بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم التى أكدت فيها أن زيارة مشيخة الأزهر الشريف يعد فرصة لتعريف شبابنا الدارسين بالخارج بدور الأزهر الشريف في مكافحة الأفكار المتطرفة التي تقوم الجماعات الإرهابية ببثها لغسل عقول الشباب ودفعهم للإرهاب وأن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية منبران للوسطية والاعتدال ليس فى مصر وحدها، ولكن فى العالم كله، وأن فضيلة الإمام يقوم بدور تنويرى كبير نفخر بها جميعا، فضلًا عن جهوده ومشاركته فى وثيقة الأخوة الإنسانية في فبراير 2019، لنشر السلام والمحبة في العالم كله، وكذلك تجربة بيت العائلة المصرية، الذى يضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة، ويترأسه الإمام الأكبر أو قداسة البابا بالتبادل بينهما.

وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف تأييده التام والمطلق لرسالة السفيرة نبيلة مكرم لشباب مصر بالخارج ألا ينساقوا خلف جماعات التخريب والفوضى وهدم الأوطان، بل الحرص على التواصل الدائم مع المؤسسات الدينية العريقة، سواء الأزهر أو الكنيسة.

واعتبر "الشريف" إشادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بجهود وزارة الهجرة في توعية المصريين بالخارج، موجها حديثه لشباب مصر بالخارج بما يحملوه على عاتقهم من مسؤولية النهوض بالوطن واستمرار حضارته للأجيال المقبلة، والحرص على إبراز التسامح والتآلف بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات السفيرة نبيلة مكرم مثمنا تأكيد الدكتور أحمد الطيب بأن مصر بلد تاريخ وحضارة ولذلك كانت دائما مطمعا للغزاة على مدار التاريخ ولكن أبناءها وقفوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه واليوم تخوض مصر حربا جديدة سلاحها العلم والمعرفة وجهد الشباب للتسلح في ذلك، فالشباب هم جيش مصر القوي.

كما أشاد النائب احمد حلمي الشريف بحث فضيلة شيخ الأزهر شباب المصريين بالخارج على الحفاظ على هويتهم المصرية وارتباطهم بهذه الأرض وتاريخها وحضارتها، لئلا تبتلعهم الغربة، والتعايش السلمي في المجتمعات التي يدرسون بها في الخارج، وعدم الاقتناع بأي أفكار للجماعات الإرهابية التي تنتسب للإسلام زورا وبهتانا، مضيفا أن الأديان بريئة من جرائم أتباعها التي يلصقونها بها؛ فالأديان محبة وسلام وتعاون.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

تشكيل الأهلي الرسمي.. أجاي ومروان يقودان الهجوم أمام الوداد

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

الصور

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

مكملات غذائية تساعدك في رحلة إنقاص الوزن

الاضطرابات العصبية.. اكتشاف خطر مميت لهواء المدن

دراسة: قد يموت نصف مليون أمريكي بسبب كورونا بحلول فبراير

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

سينما الهناجر تعرض الفيلم العمانى «زيانا»

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية

«الآثار» تحوّل «وكالة قايتباي» إلى فندق تراثي بـ100 مليون جنيه

«حياتنا مع الموسيقى» و«كل يوم شاعر».. فعاليات الأعلى للثقافة اليوم