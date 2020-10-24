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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:16 م
الجزائر
الجزائر
أ.ش.أ
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أعربت الجزائر عن ترحيبها بتوقيع الأطراف الليبية المشاركة في حوار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مبدية أملها في أن يكون مستداما وملزما.

ودعت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم السبت كافة المكونات الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيقه بصدق وحسن نية.

واعتبر البيان أن هذا الاتفاق يعد بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.

وأشارت الجزائر إلى موقفها الثابت والمبدئي الداعي إلى ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي- ليبي يقود إلى إقامة مؤسسات سياسية شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة وجامعة لإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها.

وأكدت الجزائر من منطلق موقعها كدولة جارة لليبيا تربطها بها روابط تاريخية وإنسانية وثيقة، وعضويتها في مسار برلين بأنها لن تدخر أي جهد للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته والعيش في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

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