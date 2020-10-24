ضبط تاجري فودو واستروكس بالقاهرة

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد والأقراص المخدرة بقصد الترويج والاتجار من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - 3 زجاجات لمادة الأسيتون المستخدمة فى تصنيع الإستروكس – ميزان حساس – هاتف محمول -مبلغ مالى.كما تم ضبط عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 1،790 كيلو جرام – كمية من نبات البردقوش معدة للتصنيع وزنت 1،90 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 430 جرام – كمية من البودر المستخدم فى تصنيع الإستروكس وزنت 40 جرام – أدوات التصنيع - هاتف محمول - مبلغ مالى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.