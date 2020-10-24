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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:13 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
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ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان في انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية والاستعداد التام المسبق بالتنسيق مع كافة الجهات لإدارة العملية الانتخابية والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لعملية التصويت بكافة اللجان بالمحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازم والوسائل التكنولوجية الحديثة لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات وتلقي بلاغات المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والعمل على حلها، لافتا إلى انعقاد الغرفة حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات الفرز بمراكز المحافظة في نهاية اليوم الثاني لعمليات التصويت.

ودعا محافظ أسيوط جميع المواطنين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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