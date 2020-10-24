وكيل البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الأب إبرام أميل وكيل قداسة البابا تواضروس بالإسكندرية، بصوته في مقر لجنته الانتخابية، وذلك اليوم في أول أيام انطلاق الماراثون الانتخابي لمجلس النواب.فمنذ صباح اليوم بدء أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها ألف و879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، حيث تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين اليوم وغدا في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.من جانبها استعدت محافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للمشاركة في عملية انتخابات عضوية مجلس النواب والتي تجرى بالإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الأولى على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.حيث يشارك في محافظة الإسكندرية بإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 6 لجان عامة، و363 مركزا ومقرا انتخابيا، و‏1160 لجنة فرعية.وانعقدت غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع في حلها.