التشيك: 15 ألف إصابة بكورونا في أعلى معدل يومي

سجلت التشيك 15 ألفا و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى معدل يومي تسجله البلاد منذ بداية الجائحة.وذكرت صحيفة "الجاريدان" البريطانية، في نسختها الإلكترونية اليوم السبت، أن السلطات سجلت 126 وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 1971 وفاة، ووصل العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 في التشيك حتى الآن إلى 238 ألفا و300 حالة.وتمكنت التشيك من تجاوز الموجة الأولى من فيروس كورونا دون أن تتضرر نسبيًا، حيث نادرًا ما كانت تسجل أكثر من 200 حالة في اليوم قبل شهر سبتمبر، لكنها تعرضت لاحقا لضربة شديدة في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا عودة الفيروس.كانت الحكومة التشيكية قد أعلنت في 5 أكتوبر حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في جميع أنحاء البلاد لمواجهة الارتفاع الجديد في حالات كوفيد-19.