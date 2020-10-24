موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية



وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم السبت فقد قالت أن عمليات التصويت منتظمة منذ صباح اليوم فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى وتم استقبال الناخبين الذين لهم حق الانتخاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.



وأضاف البيان الرسمي الذى صدر صباح اليوم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعي، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.





الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 تخصص رقم ساخن لاستقبال الشكاوى



وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه من بين متابعة إنتخابات مجلس النواب لعام 2020 فإنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.



وتقول "الهيئة الوطنية للانتخابات"، أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال متابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 بجموع وأطياف الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة فى بناء وطنهم الحبيب مصر. وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه من بين متابعة إنتخابات مجلس النواب لعام 2020 فإنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.وتقول "الهيئة الوطنية للانتخابات"، أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال متابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 بجموع وأطياف الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة فى بناء وطنهم الحبيب مصر.



فى سياق متصل بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.





اقرأ أيضا

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020 اطلاق قناة مصر للتعليم الفني اليوم.. التردد وجدول الحصص

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.



وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت. وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.