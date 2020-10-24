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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:36 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
ريم محمود
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تزداد معدلات البحث خلال الساعات الحالية عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس النواب فى الداخل عقب انتهائها فى الخارج، وتوافد المصريون صباح اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية


وانطلقت انتخابات مجلس النواب 2020 فى عدد من المحافظات بالمرحلة الأولى، ويتم الاستعلام عن لجنتك الإنتخابية لعام 2020 من خلال موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات 2020 من هنـــــــــــا www.elections.eg

وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم السبت فقد قالت أن عمليات التصويت منتظمة منذ صباح اليوم فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى وتم استقبال الناخبين الذين لهم حق الانتخاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأضاف البيان الرسمي الذى صدر صباح اليوم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعي، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 تخصص رقم ساخن لاستقبال الشكاوى


وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه من بين متابعة إنتخابات مجلس النواب لعام 2020 فإنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وتقول "الهيئة الوطنية للانتخابات"، أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال متابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 بجموع وأطياف الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة فى بناء وطنهم الحبيب مصر.

فى سياق متصل بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

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