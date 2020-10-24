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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ثمانينى يدلى بصوته فى انتخابات النواب بمطروح: السيسى ملاك.. تحيا مصر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:21 م
ثمانيني يدلي بصوته
ثمانيني يدلي بصوته
مطروح_ ياسمين شعيب
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حرص الحاج أحمد أحمد المليجي، أحد أبناء مطروح، والذي يبلغ من العمر 86 عاما، على الإدلاء بصوته في انتخابات النواب 2020، وذلك في مجمع أبوبكر الصديق.

وساعده أفراد أمن مطروح في الإدلاء بصوته عن طريق الكرسي المتحرك، وحتى الانتهاء من عملية التصويت داخل اللجنة.

وأوضح المليجي خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه رغم كبر سنه ولكنه يحرص على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، مرددًا (السيسي ملاك نازل من السماء.. تحيا مصر).

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك في دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
ثمانيني يدلي بصوته
ثمانيني يدلي بصوته

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