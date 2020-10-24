وزير التنمية المحلية: مصاب كورونا يدلى بصوته من منزله

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، أمر مكفول للمواطنين وفقًا للقانون والدستور، ولا يمكن لأي فرد أن يمنع مواطنًا عن الإدلاء بصوته.وأضاف، خلال ترؤسه غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، أنه لا مانع من مشاركة المصاب بكورونا من الإدلاء بصوته، بشرط عدم الذهاب إلى لجان الانتخاب، والتنسيق مع قاضي اللجنة من أجل أن يذهب له أحد إلى منزله.فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.