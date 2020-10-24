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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 14 طن لحوم وكبدة وحلوى فاسدة فى حملات التموين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:10 م
حملات التموين
حملات التموين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 5 أطنان مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وضبطت الحملات (4.57 طن كبدة، مفروم لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط (2 طن مقطعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالكة ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط (2 طن حلوى المولد النبوى) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط (20.000 قطعة كمامة طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن محل لبيع المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، و120.000 عبوة وقرص وأمبول أدوية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، بحوزة مالك صيدلية موقوف ترخيصها من التفتيش الصيدلى بمحافظة الشرقية.

وضبطت الحملات (2.1 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية)، قدرت بـ7350 جنيهًا، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالكة محل لبيع الأسمدة الزراعية من دون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (11 عبوة من أمصال مضادة لفيروس كورونا) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق، بحوزة القائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لبيع وترويج المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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