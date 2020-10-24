وزارات على قلب رجل واحد لانتخابات برلمانية آمنة.. ولا عزاء لكورونا

- الهيئة الوطنية للانتخابات

- وزارة الصحة والسكان

- القوات المسلحة

- وزارة الداخلية

- وزارة التنمية المحلية

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

انطلقت اليوم الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، ومن أجل ضمان سير واستمرار العملية الانتخابية في ظل هذه الظروف الاستثنائية لأزمة فيروس كورونا المستجد، كان لابد أن تتضافر جهود أجهزة الدولة معًا على قلب رجل واحد لتخرج لنا انتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الشعب في انتخابات مجلس نوابه القادم، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة الناخبين والقائمين بدورهم في تسيير العملية الانتخابية.حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل هذه الظروف، فكانت البداية بتوفير الكمامات والقفازات اليدوية وزجاجات الكحول التي سيتم استخدامها في عمليات التصويت.كذلك وفرت الهيئة حقيبة لكل قاضِ في انتخابات مجلس النواب، من المشرفين على اللجان الفرعية تحتوي على الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلال عمليات التصويت، والمتمثلة فى الكمامات الطبية ومادة الكحول وقفازات بلاستيكية يدوية يتم استخدامها فى حمل الأقلام المستخدمة في التصويت وكافة الأدوات التى يحتاجها للوقاية خلال أيام التصويت.وأمام مراكز الاقتراع ضمنت اللجنة وجود الكمامات الطبية لتسليمها لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات، وحرصت على تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.ويأتي الدور الثاني والأبرز لمتصدي الأول لفيروس كورونا المستجد وهي وزارة الصحة، التي حرصت على أن تسيير العملية الانتخابية في أمان تام ضمن إجراءات احترازية وقائية على أعلى مستوى وبتوافر كافة الاحتياجات المطلوبة.حيث حرصت الوزارة على توافر الفرق الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.وتم الدفع بـ 1411 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، مع التأكيد على عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية مثل الكحة وضيق التنفس، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية.وفي بيان للقوات المسلحة أعلنت فيه استعداداتها للمساهمة في تأمين انتخابات مجلس النواب 2020.حيث اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين الانتخابات، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب.وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الإنتشار الأمنى للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، وكذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية فى حالة المواقف الطارئة.وأعلنت وزارة الداخلية استنفار قواتها ورفعت درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، حيث أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات "مجلس النواب" بمختلف مديريات الأمن.واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية.وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.انتهت 14 محافظة التي انطلقت منها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، من كافة الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق انتخابات مجلس النواب، لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.وقد وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين خلال الأيام الماضية بالمرور الميدانى على اللجان والتأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للانتهاء من التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان.وأعلنت وزارة الكهرباء حالة الطوارئ القصوى في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأعلنت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.منها تأمين التغذية الكهربائية لكافة اللجان والمقار الانتخابية، وتأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطل.