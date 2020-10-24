وزير التنمية: تكليفات بتوزيع الكمامات مجانا على الناخبين

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات للمحافظين، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف خلال ترأسه غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة إجراء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية فى 14 محافظة يومي 25،24 أكتوبر، أنه تم توزيع الكمامات على الناخبين في المحافظات بالمجان وذلك خلال مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المواطنين.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.