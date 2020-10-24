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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم دينا فؤاد بكلية إعلام جامعة مصر وإهداؤها درع الجامعة (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
جريدة الدستور
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◄ دينا فؤاد: فخورة بتكريمى بهذا الصرح العلمى ومشاركة جيل المستقبل احتفالية

وسط كوكبة من ألمع النجوم الفن والإعلام المصرى وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميرة أحمد، والنجم محمد سعد، والنجم ماجد المصري، والمطرب الكبير حكيم، أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أمس الجمعة، احتفالية بمناسبة تخريج دفعة 2020 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.
وتم تكريم وجه القمر الفنانة دينا فؤاد عن مجمل أعمالها الفنية وكأفضل ممثلة عن دورها المميز فى مسلسل "الأخ الكبير"، وأيضا دورها المختلف والذى حاز على إشادات واسعة فى مسلسل "الاختيار".
وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بهذا التكريم والتقطت العديد من الصور مع خريجى الجامعة ، وأن تكريمها له قيمة كبيرة وبخاصة أنه من صرح علمى مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو بمثابة الجائزة، ويؤكد ضرورة تواصل الأجيال.
 
وتابعت أنها عملت فى مطلع حياتها كمقدمة برامج ومارست مهنة الإعلام عن قرب، وتكريمها وسط طلبة إعلام بصفة خاصة يعكس روح الطموح والتحدى فى بداية مشوارها، موجهة الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومجلس أمنائها وأساتذتها الذين تحملوا عبء التدريس خصوصًا فى ظل جائحة "كورونا".

يذكر أن دينا فؤاد قد تم تكريمها مؤخرا فى فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 ، والذى أتى عقب إشادة الرئيس السيسى بها وتكريمها على دورها فى مسلسل "الاختيار"، والتي جاءت تزامنا مع الاحتفالات بمرور ٤٧ عاما على انتصارات أكتوبر.
من جهة أخرى، تواصل دينا فؤاد تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم" المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، حيث تظهر وجه القمر بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، ولم تقدمها من قبل، إذ تراهن على نجاح العمل باعتباره من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، ويدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت.
ويشارك في بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من الفنانين على رأسهم نور، وخالد سليم، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبدالخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، المسلسل من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه على الشاشات فى الموسم الشتوى.

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