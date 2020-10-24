تسعينية تدلي بصوتها على كرسي متحرك في أسوان

على الرغم عدم قدرتها على الحركة وجلوسها على كرسي متحرك نظرًا لكبر سنها وبلوغها سن الـ90 عامًا إلا أنها حرصت على التوجه إلى لجان مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة بمدينة أسوان، وأحد المقار الانتخابية، للإدلاء بصوتها في انتخابات النواب، باعتباره واجب وطني لكل مواطن، وخطوة إيجابية لاختيار من تراه أنسب من المرشحين.كما حرصت بعد الإدلاء بصوتها في العملية الإنتخابية بمقر لجنتها، على قياس ضغط الدم والسكر، لدى التابعين للمبادرة الرئاسية 100‪مليون صحة بالإدارة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية المتواجدين بمقار اللجنة، بالإضافة إلى الحصول على البطاقة العلاجية.ويصل عدد اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان 373 لجنة فرعية، ويصل عدد الناخبين إلى مليون و39 ألف و51 ناخب وناخبة.وتجري الانتخابات وسط تكثيفات أمنية مشددة لتأمين اللجان والناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.وشملت الاستعدادات داخل مقار اللجان الانتخابية، التالي أجراء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخري.كما شملت الاستعدادات إجراء أعمال التطهير والتعقيم بأعتبارها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.