203 إصابات بكورونا والإجمالي 29.909 في اليابان

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس حتى الآن في طوكيو وصل إلى 29 ألفا و909 مصابي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.