203 إصابات بكورونا والإجمالي 29.909 في اليابان
السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
أ.ش.أطباعة
سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس حتى الآن في طوكيو وصل إلى 29 ألفا و909 مصابي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس حتى الآن في طوكيو وصل إلى 29 ألفا و909 مصابي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.