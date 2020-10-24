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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس الممثلة عبير بيبرس في «اتهامها بقتل زوجها»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
عبير بيبرس
عبير بيبرس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، حبس الممثلة عبير بيبرس، 45 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامها بقتل زوجها.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، مفادة وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله" 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبة نجيب زكى" الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.

على الفور انتقل، ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كانت بحوزة المجنى عليه.

وقالت المتهمة فى التحقيقات، إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وعليه قررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات

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