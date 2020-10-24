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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل إلى 834 ألفا في بريطانيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 834 ألفا و10 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفا و661 حالة وتعافي من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 2657 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 38 أسبوعا.

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