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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التنمية المحلية يتابع انتخابات مجلس النواب من غرفة العمليات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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ترأس وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، غرفة عمليات متابعة إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة يومي 25، 24 أكتوبر.

واستمع شعراوي لشرح مفصل عن أداء المحافظات في تجهيز لجان الانتخابات، وعن أبرز الشكاوى التي وجهت المواطنين في الساعات الأولى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن جميع لجان تم فتحها في موعدها، مشيرا أنه تم ضم لجنة بمحافظة المنيا للجنة أخرى.

وأشار شعراوي، إلى أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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