اتحاد العمال يدعو الملايين من عمال مصر للمشاركة بانتخابات النواب

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة الـ27، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، واتحاداته المحلية بكافة المحافظات، العمال إلى الخروج للمشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، ذلك لممارسة الحق الانتخابي، مطالبًا العمال بالتصويت ودعم كل مرشح مدافع بشكل حقيقي عن حقوقهم المشروعة، ومن أجل مظلات تشريعية متزنة تحافظ على حقوق العمال في مواجهة التحديات الراهنة.جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم السبت، من مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.وحسب البيان صرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن هناك تكليفات وتوجيهات لكافة الاتحادات المحلية في المحافظات المقرر إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات فيها التواصل مع العمال وتسهيل مهمة مشاركتهم كحق دستوري، وقانوني، ووطني من أجل إدلاء العمال بأصواتهم لصالح كل من يرونه مدافع حقيقي وبوعي عن حقوقهم، ويتبنى مطالبهم، موضحا أن قوة العمل في مصر والتي تصل إلى 30 مليون عامل لن يكون بغريب عليها المشاركة بوعي وفعالية واختيار الأصلح، واستكمالها لدور هؤلاء الملايين من العمال في دعم ومساندة الدولة المصرية على مدار التاريخ لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية،إضافة إلى دورها كدرع للدولة في العملية الإنتاجية.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.