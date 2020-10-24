صحة غزة تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا و156 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19"، وتعافي 77 آخرين، وتسجيل حالة وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة في الموجز اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة: "إجراء 2187 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وجرى تسجيل (156) إصابة جديدة بفيروس كورونا".وأضافت: "تعافي 77 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا"، مردفة: "وفاة المواطنة حليمة حسن أبو الخير (70 عامًا) في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي وهي تعاني من أمراض الضغط والسكر والقلب".ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 5331 إصابة منها: "حالات نشطة حاليًا 2015 حالة متعافين 3285 حالة وفيات 31".