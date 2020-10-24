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مصر

«صندوق الإسكان» يُطلق حملة لتوضيح إجراءات حجز وحدات محدودي ومتوسطى الدخل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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- مى عبدالحميد: الحملة تشمل مجموعة من الفيديوهات التوضيحية
- نشر الحملة تباعًا للمواطنين عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للصندوق

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حملة تعريفية جديدة، لشرح وتوضيح إجراءات حجز الوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق للمواطنين محدودي ومتوسطى الدخل، وذلك فى إطار الحرص على التواصل بصورة فعالة ومباشرة مع المواطنين.

صرح بذلك مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موضحة أن الحملة تشمل مجموعة من الفيديوهات التوضيحية، وسيتم نشرها تباعًا للمواطنين عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للصندوق، والتي تُمَكِنُ المواطن من فهم جميع إجراءات التقديم لطلبات الحصول على الوحدة السكنية خطوة بخطوة من مصادرها الصحيحة دون وسطاء.

وقالت مى عبدالحميد: تم تدشين الحملة بفيديو عن كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، واحتوى الفيديو على مثال عملي لتسهيل فهم الأسلوب المُتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، حيث يختلف الأمر من إعلان لآخر، ووفقًا لشروط محددة تم إيضاحها من خلال الفيديو، والذي يمكن مشاهدته من خلال الرابط التالي (https:youtu.bej7Rmb68ehjY).

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http:www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https:www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا: 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن مديريات الإسكان.

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