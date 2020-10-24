وزير التموين يدلي بصوته الانتخابي في العجوزة اليوم

يدلي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، اليوم، عقب صلاة الظهر بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.ودائما يحث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين والناخبين لجميع أطياف الشعب المصري على العملية الانتخابية للتصويت في الصناديق، والحشد لمثل هذه العملية الديمقراطية لإثبات للعالم كله أن مصر تمارس العملية الديمقراطية من خلال مواطنيها، وهو حق دستوري يتمثل في اختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب.وتبدأ، اليوم، أول أيام العملية الانتخابية لمجلس النواب لاختيار المرشحين في الدوائر الانتخابية، وكل مرشح له برنامج انتخابي سواء فردي أو مستقل أو أحزاب أو قائمة، وكل يدلي بصوته بكل حرية وشفافية.