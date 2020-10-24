ترامب يحذر من تزوير الانتخابات بفيلادلفيا

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن مخاوفه في تكتيكات التصويت للديمقراطيين في فيلادلفيا، وحث أنصاره على مراقبة أي تزوير عن كثب.وقال ترامب، في تجمع انتخابي في بينساكولا بولاية فلوريدا: "عليكم أن تكونوا حذرين للغاية في فيلادلفيا إنهم يلعبون في فيلادلفيا، ولن يسمحوا لنا بمشاهدة الفرز في فيلادلفيا".وكان ترامب يشير إلى جهود حملته لتعيين مراقبي الاقتراع في مكاتب الانتخابات الفرعية في فيلادلفيا ببنسلفانيا، وفقا لقناة "العربية".وفي 9 أكتوبر، حكم قاض في فيلادلفيا ضد دعوى قضائية تتعلق بالحملة للسماح لمراقبي الاقتراع في المكاتب الفرعية بمراقبة الاقتراع والفرز، حيث يمكن للناخبين إسقاط أوراق الاقتراع.فيما حذر المدعي العام في بنسلفانيا، جوش شابيرو، حملة ترامب يوم الخميس الماضى، بعد أن قاموا بتصوير ناخبي فيلادلفيا وهم يودِعون أوراقهم في صناديق الاقتراع، لمراقبة أي عمليات تزوير، وجادل شابيرو بأن التكتيكات قد تصل إلى حد ترهيب الناخبين.وأشار ترامب، إلى أن الانتخابات السابقة في فيلادلفيا حصل الجمهوريون على عدد قليل جدا من الأصوات أو لم يحصلوا على أي أصوات على الإطلاق.وفي عام 2012، لم يحصل ميت رومني على أي صوت في 59 قسما للتصويت في فيلادلفيا.من جانب آخر، اتهم ترامب خصمه الديمقراطي جو بايدن بالعمل مع شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام الأمريكية الأخرى.ولفت ترامب إلى رفض وسائل الإعلام تغطية التفاصيل الجديدة المحيطة بسعي هانتر بايدن إلى صفقات خارجية مربحة، منتقدا بشدة شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي فرضت رقابة على القصص المتعلقة بالفضيحة.وقال ترامب: "إنهم يحافظون على الهدوء واللطافة، لديه فضيحة سياسي فاسد، هم يبقون الموضوع خارج التغطية. إنهم لا يريدون نشر القصة".