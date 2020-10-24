رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يحذر من تزوير الانتخابات بفيلادلفيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
طباعة
أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن مخاوفه في تكتيكات التصويت للديمقراطيين في فيلادلفيا، وحث أنصاره على مراقبة أي تزوير عن كثب.

وقال ترامب، في تجمع انتخابي في بينساكولا بولاية فلوريدا: "عليكم أن تكونوا حذرين للغاية في فيلادلفيا إنهم يلعبون في فيلادلفيا، ولن يسمحوا لنا بمشاهدة الفرز في فيلادلفيا".

وكان ترامب يشير إلى جهود حملته لتعيين مراقبي الاقتراع في مكاتب الانتخابات الفرعية في فيلادلفيا ببنسلفانيا، وفقا لقناة "العربية".

وفي 9 أكتوبر، حكم قاض في فيلادلفيا ضد دعوى قضائية تتعلق بالحملة للسماح لمراقبي الاقتراع في المكاتب الفرعية بمراقبة الاقتراع والفرز، حيث يمكن للناخبين إسقاط أوراق الاقتراع.

فيما حذر المدعي العام في بنسلفانيا، جوش شابيرو، حملة ترامب يوم الخميس الماضى، بعد أن قاموا بتصوير ناخبي فيلادلفيا وهم يودِعون أوراقهم في صناديق الاقتراع، لمراقبة أي عمليات تزوير، وجادل شابيرو بأن التكتيكات قد تصل إلى حد ترهيب الناخبين.

وأشار ترامب، إلى أن الانتخابات السابقة في فيلادلفيا  حصل الجمهوريون على عدد قليل جدا من الأصوات أو لم يحصلوا على أي أصوات على الإطلاق.

وفي عام 2012، لم يحصل ميت رومني على أي صوت في 59 قسما للتصويت في فيلادلفيا.

من جانب آخر، اتهم ترامب خصمه الديمقراطي جو بايدن بالعمل مع شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام الأمريكية الأخرى.

ولفت ترامب إلى رفض وسائل الإعلام تغطية التفاصيل الجديدة المحيطة بسعي هانتر بايدن إلى صفقات خارجية مربحة، منتقدا بشدة شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي فرضت رقابة على القصص المتعلقة بالفضيحة.

وقال ترامب: "إنهم يحافظون على الهدوء واللطافة، لديه فضيحة سياسي فاسد، هم يبقون الموضوع خارج التغطية. إنهم لا يريدون نشر القصة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز: دعاء خليفة «نمرة إخوانية» جديدة.. وتكلمت عنى شخصيًا

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

«ابن مين يا هشام».. هاشتاج يتصدر تويتر بعد فضيحة غادة نجيب

الصور

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الاضطرابات العصبية.. اكتشاف خطر مميت لهواء المدن

دراسة: قد يموت نصف مليون أمريكي بسبب كورونا بحلول فبراير

«الهربس» ينتقل إلى الأجنّة ويؤذى أدمغتهم

وفاة المصور هورفات أحد الرواد المؤسسين لفن تصوير الأزياء

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

«التعليم ومستقبل الثقافة في مصر» على مائدة الأعلى للثقافة غدًا

أمسية «الراوى والعراف» بمكتبة الزاوية الحمراء.. السبت المقبل

شعبة الإنشاد الدينى بالموسيقى الشعبية تشارك فى مهرجان سماع الدولى

بيت الفنون ينتهى من تصوير السلطنية باكورة عروضه