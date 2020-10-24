«التعليم ومستقبل الثقافة في مصر» على مائدة الأعلى للثقافة غدًا

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:









تنظم لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور معتز سيد عبد الله، ندوة تحت عنوان "التعليم ومستقبل الثقافة في مصر"، وذلك في تمام الواحدة من ظهر غد الأحد، بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور محمد أمين المفتي، ويشارك بها: الدكتور سامي نصار: التعليم والثقافة، الدكتور عصام الدين هلال: التعليم والثقافة رؤية مستقبلية، والدكتور كمال مغيث؛ مستقبل الثقافة في مصر ثمانون عاما على كتاب مستقبل الثقافة لطه حسين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق.