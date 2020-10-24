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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إماراتية: إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب لعودته للمجتمع الدولى

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
السودان
السودان
أ.ش.أ
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قالت صحيفة (البيان) الإماراتية، في افتتاحيتها اليوم، إن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يفتح الباب أمام هذا البلد لعودته المستحقة للمجتمع الدولي والاندماج في المنظومة الدولية بعد العزلة التي فرضت عليه لمدة طويلة.

وكتبت الصحيفة - في الافتتاحية التي جاءت بعنوان "السودان..مستقبل واعد" - أن هذا الإنجاز الجديد هو ثمار مجهود دبلوماسي كبير بذلته السلطات في هذا البلد لإظهار حُسن نيتها للولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات، لأن ذلك مفتاح رئيس لتحسين الاقتصاد، مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية عكفت ورغم الصعوبات، على تحقيق طائفة من الإنجازات في فترة وجيزة كانت محل إشادة عالمية، حيث حققت السلام المنشود مع الحركات المسلحة تبلور من خلال "إعلان جوبا" لمبادئ السلام الذي يضع خارطة طريق من أجل سلام دائم، كما دفعت تعويضات للأسر الأمريكية، لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب وإنهاء العزلة الدولية.

وأضافت أن ذلك جاء نتيجة عمل جاد ودؤوب وحرص قوي على عودة البلاد إلى الاندماج في المجتمع الدولي، ما يستوجب استمرار وقوف ودعم دول العالم والأصدقاء والأشقاء في استكمال خطط السودان الرامية إلى معالجة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها، وفتح الباب أمام الدعم المالي وتعزيز الآفاق الاقتصادية فيه.

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