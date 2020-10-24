رئيس الوزراء يستهل يومه بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب

يستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يومه بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، بعد قليل، بدائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد.ويتابع رئيس الوزراء، بعدها سير العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى من خلال غرفة العمليات المركزية والهيئة الوطنية للانتخابات.وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماعات الماضية على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حفاظًا على صحة المواطنين.ودعا مدبولي المواطنين للالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامتهم، تزامنا مع بدء ظهور موجة ثانية من الفيروس المستجد.وأكد مدبولي جاهزية كل الجهات المعنية لمواجهة الفيروس واستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الظرفين وفق أعلى معايير من الجاهزية.