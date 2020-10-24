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مصر

«النقل العام» تطالب وزير المالية بإنهاء لائحة شئون العاملين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
محمد معيط
محمد معيط
دعاء جابر
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خاطبت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، برئاسة مجدي حسن، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بسرعة إنهاء لائحة شئون العاملين بالهيئة، والتي أرسلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى وزارة المالية لمراجعة المواد من "59 إلى 67 "، ومن "118 إلى 120"، وكذلك المادة رقم 69، حيث أكد الجهاز أن مراجعة هذه المواد والموافقة عليها من اختصاص وزارة المالية، نظرا لأنها تتعلق ببعض الحقوق المالية التي تخص العاملين بهيئة النقل العام، والبالغ عددهم 30 ألف عامل.

وجاء في الخطاب "إنه في ظل سعي النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام الدائم بالمساعدة في عرض مشاكل العاملين بهيئة النقل العام، وتدخل النقابة العامة لحلها بهدف الحصول على حقوق العمال، وتحقيق الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاج لتنفيذ خطط التطوير التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأفكار جديدة تساعد على نقلة حضارية للبلاد، كانت قد انتهت هيئة النقل العام عن طريق لجنة رسمية من إعداد لائحة شئون العاملين منذ يونيو 2019، وتمت مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والموافقة عليها، واعتمادها للعمل بها، ولكن ورد كتاب من الجهاز يفيد بأن المواد من رقم "59 إلى 67"، ومن "118 إلى 120"، وكذلك المادة 69 من اختصاص مراجعة وزارة المالية حتى يتسنى إصدارها رسميا والعمل بها".

وأوضح الخطاب الموجه إلى وزير المالية، أنه نظرًا لأهمية صدور هذه اللائحة للعاملين بهيئة النقل العام قد خاطب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وزارة المالية حتى يتم الانتهاء والتعامل بها كون اللائحة الحالية تختص بقانون 47 لسنة 76 الملغي، بعد صدور قانون الخدمة المدنية".

ودعا الخطاب، الوزير إلى مراجعة المواد المذكورة في اللائحة الجديدة، حتى تصدر لتنظيم علاقات العمل، من أجل تحقيق الاستقرار في جميع المواقع.

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