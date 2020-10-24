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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

حواجز حديدية لتنظيم دخول ناخبي مطروح للمشاركة في «نواب 2020»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
جريدة الدستور
مطروح_ ياسمين شعيب
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قامت مديرية أمن مطروح بوضع حواجز حديدية أمام لجنة مجمع أبو بكر الصديق، لتنظيم عملية دخول الناخبين للمشاركة في انتخابات النواب 2020 والإدلاء بأصواتهم.

وانتشرت قوات أمن مطروح في محيط لجنة أبو بكر الصديق، لتأمين العملية الانتخابية ملتزمين بارتداء الكمامات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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