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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل نشب في عدد من محلات الباعة بمنطقة محطة مصر، وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بعدد من المحال التجارية الكائنة على شريط ترام محطة مصر.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بأسلاك الكهرباء، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى باقي المحال التجارية.

وقال شهود العيان، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من الصباح داخل محل عصير القصب، وامتدت النيران إلى 6 محال تجارية مجاورة، وأدى الحريق إلى توقف حركة الترام لفصل التيار الكهربائي عن المحال.

وأضاف أحد البائعين: "فوجئنا باشتعال النيران داخل أحد المحال ولم تتم السيطرة عليها بمعرفة الأهالي لشدة النيران، ما أدى لامتدادها لباقي المحال".

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