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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

10 نصائح للأمهات لتدريب أطفالهن علي التعامل في المدرسة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
الأطفال
الأطفال
هويدا سعيد
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في ظل انتشار فيروس كورونا يجب على أم أن تعود طفلها على بعض العادات التي يجب تجنبها لعدم الوقوع في الخطا أو الإصابه بالوباء.

وقال الدكتور عبد الله سالم طبيب بمستشفى حميات الإسماعيلية في تصريحات خاصة للدستور، إن بعد عودة المدارس يجب على أم تتوخى الحذر في التعامل مع طفلها، يجب أن تدربه على بعض العادات لتوعيته.

وقدم بعض النصائح التي يجب على كل أم ان تعلمها لطفلها أثناء الذهاب إلى المدرسة.

١- عودي طفلك على غسل يديه بالطريقة الصحيحة.
٢- عودي طفلك على عدم تناول ماكولات خارج المنزل.
٣- عودي طفلك على ترك مساحة بينه وبين زميله.
٤-عودي طفلك على عدم الاختلاط مع زميله المصاب بنزلة برد.
٥- عودي طفلك على ارتداء كمامه طوال اليوم.
٦- عودي طفلك على تناول سوائل طوال اليوم.
٧- عودي طفلك على استخدام مناديل مبلله بالكحول في كل صباح لمسح مقعده.
8- عودي طفلك على استخدام مناديل ورقيه عند السعال.
9- عودي طفلك على عدم السلام باليد او القبلات بينه وبين زملائه.
10- عودي طفلك على التركيز فى الأنشطة لتفريغ طاقته ولا تنقل العدوى مثل الرسم وقراءة القصص.

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