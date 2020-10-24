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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إسعاف مطروح: 103 سيارات لتأمين انتخابات النواب ومنع الراحات والإجازات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:53 ص
إسعاف
إسعاف
مطروح_ ياسمين شعيب
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قال الدكتور محمد أحمد سعدية مدير هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، إنه يتم تأمين لجان انتخابات النواب 2020 بسيارات الإسعاف المجهزة طبقا للتوزيع الجغرافى، تحسبا لحدوث تداعيات بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإسعافية اليومية.

وأوضح في تصريحات خاصة للدستور، أنه تم منع الإجازات والراحات خلال أيام انتخابات النواب 2020، مشيرا إلى أن عدد سيارات فرع الهيئة بمطروح يبلغ 103 سيارات، موضحا أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف المصرية وجه برفع درجة الاستعداد القصوى، وشدد على تواجد سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد العزب رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية يتابع ميدانيا سير العملية الانتخابية.

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