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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة الرئيس البولندي اندريه دودا بكورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:44 ص
اندريه دودا
اندريه دودا
الدستور
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أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية في نبأ عاجل لها، عن إصابة الرئيس البولندي اندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بـ كوفيد19-.

وسجلت بولندا، أمس الجمعة، 13 ألفا و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية الجائحة؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 228 ألفا و318 إصابة.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن وزارة الصحة البولندية سجلت 153 حالة وفاة إضافية ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات حتى الآن إلى 4172 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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