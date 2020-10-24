70 وفاة و17 ألف إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم السبت تسجيل 70 حالة وفاة و17568 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية.وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان صحفي إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 287.700 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10.658 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.