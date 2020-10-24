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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آسيا ثاني منطقة تتجاوز حاجز الـ10 ملايين إصابة بكورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أشار إحصاء لرويترز إلى أن آسيا تخطت حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، في ثاني أكبر حصيلة إقليمية في العالم مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند على الرغم من التباطؤ والانخفاض الحاد في أماكن أخرى.

وتمثل آسيا التي تأتي وراء أمريكا اللاتينية فقط نحو ربع عدد حالات الإصابة على مستوى العالم والذي يبلغ 42.1 مليون.

ومع أكثر من 163000 حالة وفاة تمثل المنطقة نحو 14 % من حصيلة وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم.

وتعتمد حصيلة رويترز على التقارير الرسمية للدول، ويقول خبراء إن من المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأوجه القصور في الاختبار وإمكانية عدم الإبلاغ في العديد من الدول.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في آسيا فقد سجلت المنطقة بشكل عام تحسنا في التصدي للجائحة في الأسابيع الأخيرة مع تباطؤ عدد الحالات اليومية في أماكن مثل الهند فيما يمثل تناقضا حادا مع عودة ظهور فيروس كورونا في أوروبا وأمريكا الشمالية.

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