موسكو ترفض اتهامات واشنطن لمعهد الأبحاث العلمية الروسى

رفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى المعهد الحكومي الروسي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية، والذي تعرض مؤخرا لعقوبات أمريكية.وقال أنتونوف في تصريحات صحفية اليوم السبت: "نرفض تمامًا الاتهامات التي وجهتها الإدارة ضد المعهد المركزي لأبحاث الكيمياء والميكانيكا".وشدد أنتونوف على عدم شرعية أي عقوبات أحادية الجانب، وقال إن "روسيا، على عكس الولايات المتحدة، لا تقوم بهجمات سيبرانية".وأوضح السفير الروسي أن "النشاط الضار في فضاء المعلومات يتعارض مع مبادئ سياستنا الخارجية ومصالحنا الوطنية وفهمنا".وقال: " إننا ندعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن الممارسات العدائية المتمثلة في الاتهامات التي لا أساس لها، فنحن نتصرف من منطلق حقيقة أن مصالح بلداننا تتماشى مع الحوار حول أمن المعلومات الدولي، الذي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئنافه".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن فرض عقوبات على معهد الأبحاث العلمية المركزي للكيمياء والميكانيكا الروسي، بدعوى صلته بهجمات سيبرانية على منشآت أمريكية.وزعمت الإدارة الأمريكية أن المعهد له علاقة ببرمجيات تريتون Triton الخبيثة التي تم استخدامها لاستهداف الأنظمة الإلكترونية للمنشآت الصناعية في الولايات المتحدة.