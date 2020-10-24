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السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 24-10-2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وطقس معتدل على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد، مع رياح معتدلة تنشط في أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ولطيف على السواحل الشرقية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري، البحيرة وكفرالشيخ، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة، دمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 5ر1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 26 20
وادى النطرون 27 19
طنطا 27 20
شبين الكوم 27 20
دمنهور 27 20
بلطيم 26 19
مطروح 24 18
السلوم 25 19
سيوة 26 18
بورسعيد 27 23
دمياط 26 24
الزقازيق 29 20
المنصورة 28 20
الإسماعيلية 29 20
السويس 29 22
العريش 29 20
رفح 29 19
رأس سدر 29 21
نخل 28 17
نويبع 32 25
طابا 31 20
كاترين 27 15
الطور 27 23
شرم الشيخ 34 24
الغردقة 31 25
مرسى علم 32 24
الفيوم 29 19
بنى سويف 28 18
المنيا 28 16
أسيوط 29 17
سوهاج 30 18
قنا 31 20
الأقصر 32 20
أسوان 34 23
إدفو 33 23
أبوسمبل 33 24
الوادى الجديد 31 18
شلاتين 33 27
أبورماد 32 26
حلايب 31 28
رأس حدربة 32 26

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