تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 24-10-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وطقس معتدل على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد، مع رياح معتدلة تنشط في أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ولطيف على السواحل الشرقية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري، البحيرة وكفرالشيخ، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة، دمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 5ر1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 28 19الإسكندرية 26 20وادى النطرون 27 19طنطا 27 20شبين الكوم 27 20دمنهور 27 20بلطيم 26 19مطروح 24 18السلوم 25 19سيوة 26 18بورسعيد 27 23دمياط 26 24الزقازيق 29 20المنصورة 28 20الإسماعيلية 29 20السويس 29 22العريش 29 20رفح 29 19رأس سدر 29 21نخل 28 17نويبع 32 25طابا 31 20كاترين 27 15الطور 27 23شرم الشيخ 34 24الغردقة 31 25مرسى علم 32 24الفيوم 29 19بنى سويف 28 18المنيا 28 16أسيوط 29 17سوهاج 30 18قنا 31 20الأقصر 32 20أسوان 34 23إدفو 33 23أبوسمبل 33 24الوادى الجديد 31 18شلاتين 33 27أبورماد 32 26حلايب 31 28رأس حدربة 32 26