أمسية «الراوى والعراف» بمكتبة الزاوية الحمراء.. السبت المقبل

أعلنت مكتبة الزاوية الحمراء عن عقد أمسية شِعرية ثقافية فنية لمجموعة من شباب المبدعين، تحت عنوان "الراوي والعراف"، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.يشارك في الأمسية الشاعر أحمد الرديني "الراوي"، والذي صدر له ديوان "أول رسالة لربنا" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019؛ والشاعر إسلام خلف، والذي اشتهر بقصيدته "تلاتين تلاته"؛ وشاعر الفصحى "العراف" مؤمن عزالدين.ويستضيف الحفل المستشار منتصر الزيات، والدكتور مصطفى حسين أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور سيد عطية، والدكتور صبحي الإمام، والشاعر أشرف البنا، والفنان محمد صلاح، والدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس سابقا.