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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار رعدية غزيرة فى مطروح (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
سقوط أمطار فى مطروح
سقوط أمطار فى مطروح
ياسمين شعيب
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شهدت محافظة مطروح، اليوم السبت، سقوط أمطار رعدية غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والميادين الرئيسية وإعاقة حركة السير والمرور.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظه مطروح حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات في ظل حاله الطقس غير المستقرة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح رضا عطالله، رئيس مدينة مطروح، أنه تم إزالة كل ما يعيق مياه الأمطار لـ54 مخر ومجرى للسيول بالمناطق المنحدرة بنطاق القرى والمركز.

وأكد علي أنه تم مراجعة وتطهير 48 معدية وكوبري بطريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات والكباري الخاصة بمجرى الأمطار بالطرق السريعة الساحلي شرقًا وطريق السلوم غربا بنطاق المركز تفاديا لحدوث سيول مع بداية فصل الخريف.
سقوط أمطار فى مطروح
سقوط أمطار فى مطروح
سقوط أمطار فى مطروح
سقوط أمطار فى مطروح
سقوط أمطار فى مطروح
سقوط أمطار فى مطروح

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