إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.99 مليون حالة

أظهر إحصاء جديد ان أكثر من 41.99 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 140145.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:الولايات المتحدة 223226 8444165الهند 117306 7761312البرازيل 155900 5323630روسيا 25525 1480646الأرجنتين 27957 1053650إسبانيا 34521 1046132فرنسا 34508 1041075كولومبيا 29636 990270بيرو 33984 879876المكسيك 87894 874171- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات16 - العراق 10513 44594922 - السعودية 5264 34415732 - المغرب 3132 18673136 - قطر 229 13071139 - الإمارات 475 12227340 - الكويت 740 12023241 - عمان 1147 111837