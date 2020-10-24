حظك اليوم.. برج القوس السبت 24 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: يوم ناجح يحمل إليك أجواء خاصة وبعض الأخبار الطيبة وتنفيذًا لمشاريع طال انتظارها.عاطفيًا: تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضًا أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل.صحيًا: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.