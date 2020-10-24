حظك اليوم.. برج العقرب السبت 24 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.عاطفيًا: تشكو بعض القلق بسبب تصرفات الحبيب الغريبة، وتستاء من ملاحظاته القاسية، وتخشى على استمرار العلاقة.صحيًا: إذا أقلعت عن التدخين وشرب الكحول، واستعضت عنهما بممارسة الرياضة بانتظام، ألن تكون الرابح الأكبر صحيًا ؟.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.