حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 24 أكتوبر 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: يكون النجاح حليفك اليوم، فتتغير بوصلة العمل نحو الأفضل بعد تعثرات غير متوقعة.عاطفيًا: تتحكم المزاجية في علاقتك بالشريك، فتبادر فورًا إلى اتخاذ قرارات حاسمة.صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة.مهنيًا: عدم الشعور بالرغبة في العمل يؤدّي إلى قرارات تتناولك وتهدد مصيرك في موقعك.عاطفيًا: حاول أن تتفهم الشريك هذا اليوم، فهو بحاجة إلى أكبر قدر من التفهم والتفاهم.صحيًا: حاول التوازن بين ساعات العمل والراحة ليبقى جسمك مرتاحًا وتبقى قادرًا على القيام بنشاطك.مهنيًا: تجهد نفسك كثيرًا اليوم على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.عاطفيًا: يدخل الشريك الطمأنينة إلى قلبك باقتراحاته، فترتاح وتتجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.صحيًا: اختبر قدرتك على تحمل السير مسافات طويلة نوعًا ما، لتكتشف مدى سلامة صحتك.مهنيًا: مهما حاول الزملاء نقل صورة مشوشة عنك إلى أرباب العمل، سيفشلون لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم.عاطفيًا: ركود في العلاقة بالشريك الجديد، والاستقرار النهائي يحتاج إلى المزيد من الوقت لتختمر الأمور جيدًا.صحيًا: مسموح المقالي شرط أن تكون مقلية بزيت صحي، انتبه لهذا الأمر ولا تستخف به.مهنيًا: مشاريع مهمة قد تغيّر وضعك في العمل، لذا عليك أن تكون جاهزًا لكل مستجد في هذا الإطار.عاطفيًا: اهتماماتك المتعددة تنسيك الشريك بعض الشيء، لذا عليك إيجاد حلّ سريع قبل فوات الأوان.صحيًا: يتأرجح وضعك الصحي تبعًا لنفسيتك المتعبة، فما عليك سوى استشارة اختصاصي بعلم النفس.مهنيًا: حاول أن توصل افكارك بأفضل طريقة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر.عاطفيًا: لا تدع الرتابة تسيطر على علاقتك العاطفية، فهذا قد يؤدي إلى المزيد من المشكلات بينك وبين الشريك.صحيًا: تستعد لمرحلة مقبلة وجديدة من الاهتمام بوضعك الصحي بعدما وضعت خطة ناجحة.مهنيًا: تحصل على مبالغ من المال لم تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد.عاطفيًا: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك معه قد تدفعه إلى رد فعل حاسم في هذا الاتجاه.صحيًا: قم بالتمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس يسمح لك بذلك.مهنيًا: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.عاطفيًا: تشكو بعض القلق بسبب تصرفات الحبيب الغريبة وتستاء من ملاحظاته القاسية وتخشى على استمرار العلاقة.صحيًا: إذا أقلعت عن التدخين وشرب الكحول، واستعضت عنهما بممارسة الرياضة بانتظام، ألن تكون الرابح الأكبر صحيًا؟.مهنيًا: يوم ناجح يحمل إليك أجواء خاصة وبعض الأخبار الطيبة وتنفيذًا لمشاريع طال انتظارها.عاطفيًا: تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضًا أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل.صحيًا: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.مهنيًا: تحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات من ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة.عاطفيًا: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.صحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.مهنيًا: يوحي هذا اليوم بجديد مفرح ومريح، وإذا تأخر يطل عليك قريبًا، وتؤدّي واجبك على أكمل وجه.عاطفيًا: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك.صحيًا: إذا كانت الأمور الصحية غير مريحة، ليس من الضروري أن تبقى في محيط يزيدها سوءًا.مهنيًا: إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.عاطفيًا: الاجتماع بالشريك قد يكون ناجحًا جدًّا، ولا سيّما بعد القطيعة بينكما بسبب فقدان الثقة.صحيًا: تواظب على الاستمرار في البرنامج الغذائي الذي تتبعه منذ مدة بعدما بدأت تتلمس النتائج المرجوة.