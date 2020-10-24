رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 24 أكتوبر 2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يكون النجاح حليفك اليوم، فتتغير بوصلة العمل نحو الأفضل بعد تعثرات غير متوقعة.
عاطفيًا: تتحكم المزاجية في علاقتك بالشريك، فتبادر فورًا إلى اتخاذ قرارات حاسمة.
صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة.

الثور
مهنيًا: عدم الشعور بالرغبة في العمل يؤدّي إلى قرارات تتناولك وتهدد مصيرك في موقعك.
عاطفيًا: حاول أن تتفهم الشريك هذا اليوم، فهو بحاجة إلى أكبر قدر من التفهم والتفاهم.
صحيًا: حاول التوازن بين ساعات العمل والراحة ليبقى جسمك مرتاحًا وتبقى قادرًا على القيام بنشاطك.

الجوزاء
مهنيًا: تجهد نفسك كثيرًا اليوم على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: يدخل الشريك الطمأنينة إلى قلبك باقتراحاته، فترتاح وتتجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.
صحيًا: اختبر قدرتك على تحمل السير مسافات طويلة نوعًا ما، لتكتشف مدى سلامة صحتك.

السرطان
مهنيًا: مهما حاول الزملاء نقل صورة مشوشة عنك إلى أرباب العمل، سيفشلون لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم.
عاطفيًا: ركود في العلاقة بالشريك الجديد، والاستقرار النهائي يحتاج إلى المزيد من الوقت لتختمر الأمور جيدًا.
صحيًا: مسموح المقالي شرط أن تكون مقلية بزيت صحي، انتبه لهذا الأمر ولا تستخف به.

الأسد
مهنيًا: مشاريع مهمة قد تغيّر وضعك في العمل، لذا عليك أن تكون جاهزًا لكل مستجد في هذا الإطار.
عاطفيًا: اهتماماتك المتعددة تنسيك الشريك بعض الشيء، لذا عليك إيجاد حلّ سريع قبل فوات الأوان.
صحيًا: يتأرجح وضعك الصحي تبعًا لنفسيتك المتعبة، فما عليك سوى استشارة اختصاصي بعلم النفس.

العذراء
مهنيًا: حاول أن توصل افكارك بأفضل طريقة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر.
عاطفيًا: لا تدع الرتابة تسيطر على علاقتك العاطفية، فهذا قد يؤدي إلى المزيد من المشكلات بينك وبين الشريك.
صحيًا: تستعد لمرحلة مقبلة وجديدة من الاهتمام بوضعك الصحي بعدما وضعت خطة ناجحة.

الميزان
مهنيًا: تحصل على مبالغ من المال لم تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد.
عاطفيًا: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك معه قد تدفعه إلى رد فعل حاسم في هذا الاتجاه.
صحيًا: قم بالتمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس يسمح لك بذلك.

العقرب
مهنيًا: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.
عاطفيًا: تشكو بعض القلق بسبب تصرفات الحبيب الغريبة وتستاء من ملاحظاته القاسية وتخشى على استمرار العلاقة.
صحيًا: إذا أقلعت عن التدخين وشرب الكحول، واستعضت عنهما بممارسة الرياضة بانتظام، ألن تكون الرابح الأكبر صحيًا؟.

القوس
مهنيًا: يوم ناجح يحمل إليك أجواء خاصة وبعض الأخبار الطيبة وتنفيذًا لمشاريع طال انتظارها.
عاطفيًا: تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضًا أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل.
صحيًا: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.

الجدي
مهنيًا: تحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات من ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة.
عاطفيًا: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.
صحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.

الدلو
مهنيًا: يوحي هذا اليوم بجديد مفرح ومريح، وإذا تأخر يطل عليك قريبًا، وتؤدّي واجبك على أكمل وجه.
عاطفيًا: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك.
صحيًا: إذا كانت الأمور الصحية غير مريحة، ليس من الضروري أن تبقى في محيط يزيدها سوءًا.

الحوت
مهنيًا: إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.
عاطفيًا: الاجتماع بالشريك قد يكون ناجحًا جدًّا، ولا سيّما بعد القطيعة بينكما بسبب فقدان الثقة.
صحيًا: تواظب على الاستمرار في البرنامج الغذائي الذي تتبعه منذ مدة بعدما بدأت تتلمس النتائج المرجوة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

«سموم الجزيرة ترتد إليها».. حقيقة حذف الجيش المصري فيديو «تدمير فرقاطة إسرائيلية»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا فى منطقة المنصورية (فيديو)

الصور

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

أرنولد شوارزنيجر يخضع لجراحة فى القلب

دراسة: دواء شائع للقلب والأوعية الدموية يخفف مخاطر الوفاة بكورونا

وزير الرياضة يهنئ الأهلى بعد حسم بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا

الاقتران الأعظم بين المشتري وزحل في ظاهرة لن تحدث قبل 2080.. 21 ديسمبر

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

أمسية «الراوى والعراف» بمكتبة الزاوية الحمراء.. السبت المقبل

شعبة الإنشاد الدينى بالموسيقى الشعبية تشارك فى مهرجان سماع الدولى

بيت الفنون ينتهى من تصوير السلطنية باكورة عروضه

عمرو العزالى يناقش المسافة بين السينما والشعر